ЕЭК не рассматривает продление временных норм на ввезенные в ЕАЭС до пандемии автомобили

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия не рассматривает продление действия временных норм на ввезенные в Евразийский экономический союз до пандемии автомобили. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соцсетях к нам поступает большое количество вопросов о возможности продления срока нахождения на территории ЕАЭС автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии, - сказала Ия Малкина. - 30 сентября этот срок закончился. В этой связи отмечу, что продление сроков возможно в случае заинтересованности государств-членов. На сегодняшний день в комиссию соответствующих предложений сторон не поступало, в связи с чем этот вопрос на площадке комиссии не рассматривается".

Ия Малкина напомнила, что Совет ЕЭК ранее несколько раз продлевал сроки временного ввоза автомобилей без уплаты таможенных платежей.-0-