ЕЭК обнулила ввозную пошлину на электроды для металлургии

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов в размере 0% сроком на два года, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Данный товар применяется в дуговых сталеплавильных печах для выплавки металлов. При их изготовлении в качестве сырья в основном используется игольчатый кокс и каменноугольный пек, закупаемые в третьих странах. Производственные мощности предприятий, выпускающих электроды на территории Евразийского экономического союза, позволяют обеспечить менее половины от внутренней потребности в такого рода изделиях.

"Таким образом, снижение пошлин направлено на восполнение дефицита в графитированных электродах и снижение себестоимости продукции из металлов, произведенной на территории союза, которая используется в машиностроении, гражданском строительстве и других отраслях промышленности", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Необходимость принятия решения обоснована в том числе ростом цен, связанным с сокращением неэкологичных мощностей в Китае, на долю которого приходится 30% производства графитированных электродов в мире.

В период с 16 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года в отношении электродов для металлургии уже действовала ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.-0-