ЕЭК обнулила ввозную пошлину на латекс для производства ковров

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозную таможенную пошлину на латекс, который используется для производства ковровых изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Этот материал наносится на изнанку ковра и используется для придания изделию каркасности, сопротивляемости на изгиб, закрепления ворса и улучшения эксплуатационных свойств готовой продукции, - пояснили в пресс-службе. - Мера позволит производителям ЕАЭС снизить себестоимость ковров и ковровых изделий на 0,1-0,5%, увеличить объем производства и обновить ассортимент, а также будет способствовать увеличению доли ковровых изделий, произведенных предприятиями союза, на внутреннем рынке ЕАЭС, повышению их конкурентоспособности по сравнению с импортными аналогами".
Ввозная пошлина на латекс для ковров обнулена сроком на три года. Ранее латекс облагался пошлиной в размере 5%.
Кроме того, Коллегия ЕЭК решила выделить латекс для производства ковров в отдельную позицию в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.-0-
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