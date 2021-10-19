ЕЭК обнулила ввозную пошлину на марганцевые руды и концентраты

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении ввозных таможенных пошлин на марганцевые руды и концентраты с 5% до 0% сроком на два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Марганцевые руды и концентраты являются сырьем для производства ферросплавов в металлургической промышленности. В Евразийском экономическом союзе данная продукция производится только в Казахстане, но имеющиеся объемы не позволяют обеспечить потребности стран ЕАЭС в полной мере.

"Введение предлагаемой меры будет способствовать устранению дефицита рассматриваемых товаров на рынке ЕАЭС, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей по выпуску ферросплавов в ЕАЭС", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.-0-

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