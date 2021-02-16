ЕЭК обнулила ввозную пошлину на углеграфитовую продукцию для производства алюминия

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды углеграфитовой продукции для электролиза алюминия сроком на один год, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Данное решение направлено на реализацию распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года в отношении принятия мер по обеспечению экономической стабильности в условиях развития пандемии, в частности, временного снижения ставок импортных пошлин на материалы и комплектующие для отдельных отраслей промышленности.

"Принятое решение позволит снизить затраты и поддержать рентабельность алюминиевых предприятий в странах Евразийского экономического союза. Кроме того, мера направлена на развитие отрасли, а также предоставление возможностей по модернизации производств и повышению экологичности", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса и сокращением в 2020 году выпуска готовой продукции из алюминия во всем мире ожидается снижение потребления этого металла.-0-

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