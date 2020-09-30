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Экономика
30 сентября 2020, 07:31

ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном допуске странами ЕАЭС к торгам брокеров и дилеров

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран ЕАЭС.

"Допуск к участию в организованных торгах биржи предоставляется брокерам и дилерам на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством государства - члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер, - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. - Таким образом, соглашение предоставляет право национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные уполномоченным органом государства ЕАЭС, и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов".

Допуск к участию в организованных торгах биржи брокеров и дилеров других государств - членов будет предоставляться при условии соблюдения ими требований законодательства государства ЕАЭС, в котором зарегистрирована эта биржа, в сфере регулирования рынка ценных бумаг, противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также в сфере биржевой, клиринговой и депозитарной деятельности.

"Допуск брокеров и дилеров одной страны к организованным торгам биржи другого государства союза будет предоставляться на равных условиях, - подчеркнули в ЕЭК. - У брокеров и дилеров при допуске к биржевым торгам появится возможность подавать заявки и заключать сделки на организованных торгах, становиться участниками клиринга с использованием услуг клиринговой организации, получать технический доступ к организованным торгам и клирингу и открывать соответствующие счета в депозитариях государств союза".

Кроме того, проектом предусмотрено, что допуск к участию в организованных торгах биржи может предоставляться брокерам и дилерам других государств союза при помощи удаленного доступа к организованным торгам, депозитарным и клиринговым услугам. "Реализация этого соглашения позволит укрепить и существенно расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество государств ЕАЭС и послужит катализатором для развития финансовых рынков государств союза", - добавили в ЕЭК.

Документ будет направлен странам ЕАЭС на повторное внутригосударственное согласование. Он разработан Департаментом финансовой политики ЕЭК совместно с уполномоченными органами, заинтересованными министерствами и ведомствами государств союза в целях создания надлежащих условий для функционирования в ЕАЭС общего финансового рынка и обеспечения защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов.-0-

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