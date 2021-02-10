ЕЭК: пандемия не оказала существенного влияния на агропромышленный комплекс ЕАЭС

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия CОVID-19 не оказала существенного влияния на агропромышленный комплекс Евразийского экономического союза. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"По итогам 2020 года производство сельхозпродукции в ЕАЭС выросло на 2,3% и составило $114,4 млрд. Это говорит о том, что пандемия не оказала существенного влияния на агропромышленный комплекс союза", - констатировала Ия Малкина. Она напомнила, что в 2019 году рост производства в АПК ЕАЭС составил 3,5% к уровню 2018 года.

По данным ЕЭК, наибольший прирост в 2020 году наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%). В России и Армении производство сельхозпродукции увеличилось на 1,5%, в Кыргызстане - на 1,1%.-0-