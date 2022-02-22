ЕЭК приняла рекомендацию по использованию инноваций в металлургии

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала государствам Евразийского экономического союза принимать во внимание перечень перспективных направлений сотрудничества в сфере производства новых видов продукции черной и цветной металлургии в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Рекомендация содержит перечень из 8 перспективных направлений сотрудничества в сфере производства новых видов металлургической продукции, включающий разработку металлов с новыми техническими характеристиками для сельхозмашиностроения, автопрома и ж/д транспорта, пищевой и трубной отрасли, деталей специального назначения (подшипники), а также производство сплавов с повышенной стойкостью к коррозии, - пояснили в ЕЭК. - Заинтересованными участниками совместных проектов являются ведущие научные институты стран ЕАЭС, крупнейшие предприятия-производители в сфере автопрома, станкостроения, ж/д и строительной отраслей, производители сельскохозяйственной, дорожной и строительной, карьерной и горнодобывающей техники государств союза".

В настоящее время технологические инновации являются определяющим фактором в поддержании конкурентоспособности металлургической продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. "Современные тренды в промышленности и быстрое развитие новых отраслей диктуют необходимость разработки новых материалов с уникальными свойствами, внедрение технических инженерных решений по применению этих материалов в конкретных отраслях промышленности, в частности в автопроме, сельхозмашиностроении, железнодорожном машиностроении, трубной отрасли", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

По его словам, документ содержит информацию о потенциальных производителях и потребителях новых видов металлургической продукции, а также ее технических характеристиках и направлен на создание условий для перехода базовых отраслей промышленности стран ЕАЭС на новый технологический уровень путем совместного стимулирования инновационного развития. Реализация данных направлений сотрудничества будет способствовать созданию продуктовых инноваций в металлургии и их применению в смежных отраслях промышленности, повышению конкурентоспособности евразийских производителей, считает министр ЕЭК.

Улучшение технических характеристик продукции в свою очередь приведет к повышению ее востребованности, а также замещению ею зарубежных аналогов на рынке ЕАЭС. "Следующим шагом может стать апробирование в пилотном режиме на специальных площадках перспективных технологий, что позволит быстро оценить жизнеспособность инноваций в металлургической отрасли союза", - добавили в ЕЭК.-0-