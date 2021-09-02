ЕЭК: признание паспортов о вакцинации от COVID-19 является национальной прерогативой стран ЕАЭС

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19 в странах Евразийского экономического союза является прерогативой национальных органов власти. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, когда можно рассчитывать на взаимное признание в ЕАЭС паспортов о вакцинации от COVID-19.

"При этом инфраструктура ЕАЭС к такому событию готовится, - подчеркнула Ия Малкина. - В приложении "Путешествую без COVID-19", разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, уже доступна возможность загрузить подтверждение вакцинации гражданам Армении и Кыргызстана".

Представитель ЕЭК добавила, что с 1 сентября приложением пользуются граждане не только ЕАЭС, но и Азербайджана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана.-0-