ЕЭК продлила беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19 до 31 марта 2021 года

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить в Евразийском экономическом союзе срок освобождения от ввозной таможенной пошлины товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Тарифная льгота продлевается с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года", - отметили в ЕЭК.

Согласно принятому решению, из перечня исключаются товары, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. "Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах)", - пояснили в пресс-службе.

При этом на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

"По значительной части списка мы продлеваем режим с тем, чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены, и мы могли эффективно бороться с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости импортировать другую часть продукции больше нет", - подчеркнул член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

Продукция, импортируемая в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС, освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины по решению Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года №21 при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС в соответствии с национальным порядком.-0-