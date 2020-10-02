ЕЭК продлила беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19 до 31 марта 2021 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 2 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:43 Отборочный этап ЧМ по программированию пройдет в БГУ онлайн Общество
18:40 МИД РФ: белорусский ответный санкционный список начинает автоматически применяться и в России Политика
18:36 Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
18:31 "Торпедо-БелАЗ" и "Шахтер" вышли в четвертьфинал футбольного Кубка Беларуси Спорт
18:18 Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий Общество
18:16 Физико-математическая школа "Квант" откроется 10 октября в БГУ Общество
18:16 Житель Хойников хранил дома более 7,5 кг марихуаны Происшествия
18:10 ОАО "Гомельтранснефть Дружба" укомплектовало рубеж задержания нефти на Припяти Регионы
18:06 Футболисты минского "Динамо" победили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси Спорт
17:54 Московский ЦСКА сыграет с "Вольфсбергом", "Фейеноордом" и загребским "Динамо" в ЛЕ Спорт
17:50 Бельский: Горецкая сельхозакадемия - образовательный бренд современной Беларуси Регионы
17:49 Учителя к 2025 году будут получать не меньше средней зарплаты по стране - Головченко Общество
17:48 ЕЭК продлила беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19 до 31 марта 2021 года Экономика
17:31 С тем, кто прочно занимает свои позиции, обычно отношения не портят - Фельдман Политика
17:16 Сборочное производство коммунальной техники на базе шасси МАЗ открыто в Кременчуге Экономика
17:12 "Это не зачистка информационного поля" - в МИД прокомментировали переаккредитацию зарубежных СМИ Политика
17:09 Молодежь Беларуси представила более 500 инициатив по развитию страны - Воронюк Общество
16:59 МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады Политика
16:59 Главными принципами работы зарубежных СМИ в Беларуси должны быть объективность и беспристрастность - Марзалюк Политика
16:55 МВД: оценка международного сообщества ситуации в Беларуси основана на недостоверной информации Общество
16:44 МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность Общество
16:38 Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли Спорт
16:30 Защитник минского "Динамо" Бреннан Менелл попал в символическую сборную КХЛ по итогам сентября Спорт
16:30 Электронные сервисы МНС сегодня вечером будут недоступны Экономика
16:23 МИД: визовые санкции вводятся против наиболее ангажированных в отношении Беларуси представителей ЕС Политика
16:21 Санэпидемслужба: отклонений от норм в воде в Первомайском и Советском районах Минска не обнаружено Регионы
16:18 Контакты дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД Политика
16:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 74 982 пациента с COVID-19 Общество
16:15 Беларусь отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве Политика
16:11 Беларусь предложила Литве и Польше привести к паритету с белорусскими численность их диппредставительств Политика
Все новости
Все новости
Экономика
02 октября 2020, 17:48

ЕЭК продлила беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19 до 31 марта 2021 года

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 982 пациента с COVID-19
В Дании уничтожат 1 млн норок из-за риска заражения COVID-19

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить в Евразийском экономическом союзе срок освобождения от ввозной таможенной пошлины товаров, используемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Тарифная льгота продлевается с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года", - отметили в ЕЭК.

Согласно принятому решению, из перечня исключаются товары, по которым налажено собственное производство в достаточном количестве. "Речь идет, в частности, о тест-системах для выявления заболевания, готовых противовирусных дезинфицирующих средствах, лабораторных термосумках и медицинских морозильниках, бинтах, вате, марле, одноразовых средствах индивидуальной защиты (масках и бахилах)", - пояснили в пресс-службе.

При этом на территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

"По значительной части списка мы продлеваем режим с тем, чтобы все необходимые поставки по средствам защиты, медицинскому оборудованию и материалам были в полном объеме осуществлены, и мы могли эффективно бороться с рисками пандемии. Но так как большие результаты достигнуты в собственном производстве, то необходимости импортировать другую часть продукции больше нет", - подчеркнул член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.

Продукция, импортируемая в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС, освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины по решению Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года №21 при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС в соответствии с национальным порядком.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС ЕЭК
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото посольства Беларуси в Украине Сборочное производство коммунальной техники на базе шасси МАЗ открыто в Кременчуге
Фото из архива Электронные сервисы МНС сегодня вечером будут недоступны
Фото из архива Союзные парламентарии обсудят подготовку бюджета на 2021 год
Фото из архива Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита
Фото из архива Доллар и евро на торгах 2 октября подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Правительство работает над комплексом мер для роста инвестиций
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более Br34 млн
"Парк Челюскинцев": квартиры с террасами и паркингом! Кредит на 20 лет в рублях всего от 4,99% годовых!
Топ-новости
Учителя к 2025 году будут получать не меньше средней зарплаты по стране - Головченко
Сергеенко: программа на ближайшую пятилетку должна обеспечить достойный уровень жизни населения
МИД о санкциях ЕС: принятым решением Европейский союз отдалил от себя своего соседа - Беларусь
Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий
МВД инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность
Молодежь Беларуси представила более 500 инициатив по развитию страны - Воронюк
Андрейченко: судьба страны будет решаться самими белорусами, цивилизованно и в правовом поле
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 982 пациента с COVID-19
МИД проведет переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ по новым правилам
Санэпидемслужба: отклонений от норм в воде в Первомайском и Советском районах Минска не обнаружено
Руководители госорганов проведут в октябре приемы граждан в регионах
Памятную капсулу заложили на месте строительства Национального выставочного центра под Минском
В Беларуси завершается уборка рапса
Союзные парламентарии обсудят подготовку бюджета на 2021 год
Дождливо и ветрено будет в Беларуси 3 октября
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.