ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на грузовые шины из КНР

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение продлить действие антидемпинговой меры в отношении грузовых шин из КНР до августа 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Применение действующей меры должно было завершиться 17 декабря этого года. Однако в установленные сроки в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования", - пояснил Алексей Ашихмин.

Представленные в документах сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта, а также причинения ущерба отрасли экономики государств ЕАЭС в случае, если действие антидемпинговой меры будет прекращено. По результатам рассмотрения заявления 19 августа 2020 года было начато повторное расследование.

"Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное антидемпинговое расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 18 августа 2021 года включительно", - добавил представитель торгового блока ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в отношении грузовых шин из КНР установлена решением Коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.-0-