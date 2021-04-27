ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские трубы до 2026 года

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение продлить действие антидемпинговой меры в отношении стальных бесшовных труб из КНР, используемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, на 5 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.

"Анализ полученной при повторном антидемпинговом расследовании информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта происходящего из КНР товара, а также возможности возобновления причинения ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза при прекращении действия меры. Это является основанием для продления пошлины", - пояснили в торговом блоке ЕЭК.

В соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года с 23 сентября 2015 года в отношении труб из Китая была введена антидемпинговая пошлина в размере от 12,23% до 31% в зависимости от производителя. Кроме того, одобрены ценовые обязательства китайских производителей в отношении поставок товара. 13 мая 2020 года начато повторное антидемпинговое расследование в связи с истечением срока действия указанной антидемпинговой меры. На период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры было продлено.-0-