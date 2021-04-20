ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на украинские трубы

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20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб из Украины до 7 февраля 2022 года включительно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК. Срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 года. Однако в Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о повторном антидемпинговом расследовании. "Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 года начато повторное антидемпинговое расследование", - отметили в торговом блоке ЕЭК. Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока действующей антидемпинговой меры на период повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты начала. Антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, установлена решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года и составляет от 18,9% до 37,8% в зависимости от компании-производителя и разновидности продукции. Действие антидемпинговой меры продлялось по 1 июня 2021 года включительно решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!