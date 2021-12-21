ЕЭК продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины на стальные трубы из Украины

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Речь идет, в частности, об обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных трубах", - уточнили в ЕЭК.

Данное решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 8 февраля 2021 года в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры. Анализ полученной информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара и возобновления причинения ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия антидемпинговой меры.

"Учитывая наличие у украинских производителей незагруженных мощностей, ограниченность доступа для них на иные рынки, а также принимая во внимание размер рынка союза и географическую близость к Украине, прекращение действия антидемпинговой меры несет в себе большие риски нарастания поставок украинских труб в ЕАЭС по демпинговым ценам в ущерб интересам производителей ЕАЭС", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Антидемпинговая пошлина в размере 18,9% от таможенной стоимости для обсадных труб, 19,9% - для насосно-компрессорных труб и от 19,4 до 37,8% - для нефтепроводных труб из Украины была установлена в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года. Решением Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года действие меры было продлено по 1 июня 2021 года включительно. На период проведения повторного антидемпингового расследования действие антидемпинговой меры также продлевалось решением Коллегии ЕЭК от 20 апреля 2021 года.-0-