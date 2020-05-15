ЕЭК продолжает переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Израилем и Индией

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжает переговоры о создании зон свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом, Израилем и Индией. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев сегодня на международном форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который состоялся в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идут активно переговоры, несмотря на коронавирус, продолжается работа по Египту - а это ворота в Африку, с Израилем, где наша достаточно большая диаспора, и мы вплотную уже подходим к активной фазе переговоров с Индией, - рассказал Андрей Слепнев. - Конечно, Индия - это очень серьезно и непросто, здесь будем опираться на бизнес, мы практически со всеми представителями на эту тему проговорили, но здесь видим серьезный потенциал".

Он также сообщил, что уже начато обсуждение возможности заключения в перспективе соглашений о создании зон свободной торговли с другими государствами Африканского континента и Юго-Восточной Азии, а также со странами - соседями ЕАЭС. "Но нам нужно серьезно пересмотреть подходы к этим переговорам, - подчеркнул министр ЕЭК. - Мы сейчас скатились, если можно так сказать, к простой поставке товаров через границу. Но у меня есть серьезные опасения, что мы так много не выиграем, если не будем активно действовать на поле инвестиций, услуг, в том числе цифровых. Услуги здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ - это товар, продукты, которые мы можем продавать. Таким образом, условия этих переговоров надо расширять".-0-