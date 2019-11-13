ЕЭК продолжит мониторинг цен на попавшую под антидемпинговые меры продукцию

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия продолжит отслеживать ценовую ситуацию на рынках товаров, на которые ранее ею были введены антидемпинговые меры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК заслушала вопросы о проведении мониторингов цен в период действия антидемпинговых мер в отношении стальных цельнокатаных колес и стальных горячекатаных уголков, происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Принято решение продолжить мониторинги цен на этих рынках. Отчеты по итогам 2019 года будут предоставлены в первом полугодии 2020 года".-0-