ЕЭК проведет исследование о целесообразности запрета на ввоз в ЕАЭС пластиковой упаковки

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия проведет исследование о целесообразности запрета на ввоз на территорию Евразийского экономического союза пластиковой упаковки. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия подготовила техническое задание для проведения исследования о целесообразности ограничений на ввоз и производство отдельных видов полимерных изделий одноразового использования. Речь идет в первую очередь об упаковке", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, данный вопрос планируется изучить комплексно с учетом анализа экономических аспектов перехода на многооборотную тару и упаковку и анализа мирового опыта по стимулированию замены упаковки из сложноперерабатываемых материалов другими видами упаковки. "Итогом первого этапа исследования должен стать перечень полимерных изделий одноразового использования, в отношении которых целесообразно рассматривать поэтапный запрет, - пояснила представитель ЕЭК. - На втором этапе будет подготовлен прогноз последствий от введения такого запрета для социально-экономической ситуации в каждом государстве в целом и для отдельных отраслей экономики в частности. Полученные оценки позволят сделать выводы о целесообразности таких мер".

Ия Малкина отметила, что на национальном уровне в странах ЕАЭС уже действуют определенные запретительные меры. "Так, с 1 января этого года в Армении введен запрет на использование тонких пакетов менее 50 микрон - исключение только для пакетов, предназначенных для взвешивания, и полиэтиленовой продукции, изготовленной из вторичного сырья, - указала она. - В Беларуси приняты законодательные меры по экономическому стимулированию использования экологически безопасной упаковки, а Госстандартом проводятся работы по переходу на производство упаковки из биоразлагаемых материалов и на использование многооборотной упаковки".

Изучение вопроса о поэтапном запрете на производство и ввоз в ЕАЭС пластиковых одноразовых изделий, в том числе пакетов, предусмотрено стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, добавила официальный представитель ЕЭК.-0-