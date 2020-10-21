ЕЭК рассказала о влиянии пандемии на экономику ЕАЭС

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сегодня во время онлайн-брифинга рассказала о предварительных результатах влияния пандемии COVID-19 на экономику Евразийского экономического союза на основе показателей января - августа, сообщает БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, в целом в ЕАЭС уменьшился объем перевозок грузов транспортом. "Он составил 93,5% по сравнению с периодом (январь - август. - Прим.БЕЛТА) прошлого года, или 7,8 млрд т, - уточнила она. - Объем перевозок пассажиров сократился почти вдвое и составил 57,3% к аналогичному периоду 2019 года (13,6 млрд человек). Больше всех пострадала Армения - ее показатель составил в этом году более 40%, меньше всех - Беларусь (82,7%)".

Объем промышленного производства снизился в России на 4,5%, в Беларуси - на 2,2%. Из положительных тенденций она отметила сохранение роста производства сельхозпродукции: в целом по ЕАЭС оно выросло на 4,5%.

"Сводные опережающие индикаторы, рассчитанные ЕЭК, свидетельствуют, что наши экономики прошли локальные минимумы деловой активности, - констатировала Ия Малкина. - Однако восстановление займет достаточно длительный период на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры и ухудшения эпидемиологической ситуации. Негативные тенденции в динамике взаимной торговли и торговли с третьими странами также сохраняются".-0-