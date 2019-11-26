ЕЭК рекомендовала расширить воздушное сообщение между странами ЕАЭС

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала государствам Евразийского экономического союза обеспечить до 2025 года одновременную реализацию пакета мер, направленных на расширение воздушного сообщения и обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Реализация этих мер будет способствовать повышению качества и степени доступности услуг при пассажирских и грузовых авиаперевозках, - отметили в ЕЭК. - Так, при взимании сборов за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание рекомендуется применять для эксплуатантов воздушных судов других государств - членов союза, выполняющих регулярные международные воздушные сообщения между странами-участницами, те же тарифные ставки, что и для своих эксплуатантов. А при взаиморасчетах в национальных валютах или валютах третьих стран за аэронавигационное и аэропортовое обслуживание использовать официальные курсы, установленные национальными банками государств-членов на соответствующие календарные даты".

При транзитных полетах воздушных судов других государств - членов ЕАЭС Коллегия ЕЭК рекомендует не допускать взимания дополнительных платежей (компенсационных выплат) за использование своего воздушного пространства. "Кроме того, предлагается включить в свое законодательство положения, в соответствии с которыми оказание услуг аэропортов и аэронавигации потребителям других государств-членов осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, на которых эти услуги предоставляются своим потребителям", - добавили в пресс-службе.-0-