3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Россельхознадзор снял частичные ограничения на поставки в Россию белорусского молока, говорится в информации, размещенной на сайте Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 26 марта проинформировала об отмене ограничения на поставки в Российскую Федерацию питьевого молока, произведенного предприятиями Республики Беларусь, - отметили в ЕЭК. - Ограничение вводилось с 16 июля 2018 года в связи с обнаружением в молоке остаточных нитратов".

В ЕЭК напомнили, что, заключая Договор о Евразийском экономическом союзе, государства-члены взяли на себя обязательства обеспечивать обращение на своей территории продукции, соответствующей требованиям технических регламентов союза, без предъявления к ней дополнительных требований. 12 ноября 2018 года Коллегия ЕЭК рассмотрела вопрос о соблюдении этого положения договора российской стороной. Поскольку технические регламенты союза, распространяющие свое действие на питьевое молоко, не содержат требований о нормировании в нем нитратов, Коллегия ЕЭК вынесла уведомление о необходимости исполнения норм договора.

"Устранение барьеров на внутреннем рынке союза, связанных с предъявлением к продукции дополнительных требований, является работой, требующей согласованных действий комиссии и уполномоченных государственных органов стран ЕАЭС для формирования единообразного регулирования, обеспечивающего функционирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов", - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-