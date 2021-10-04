ЕЭК: самообеспеченность ЕАЭС продовольствием достигла 93%

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уровень самообеспеченности Евразийского экономического союза продовольствием достиг 93%. Такое число озвучил сегодня на пресс-конференции директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние несколько лет уровень самообеспеченности стран ЕАЭС вырос и достиг практически 93%, - сказал представитель ЕЭК. - То есть можно сказать, что по большей части мы на сегодняшний день на 93% обеспечены продовольствием. У нас низкий уровень самообеспеченности пока еще сохраняется по некоторым позициям: фрукты, овощи и ягоды".

Армен Арутюнян сообщил, что в текущем году ЕЭК совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) прорабатывают подготовку всеобъемлющих рекомендаций по использованию мер государственной поддержки и других инструментов, которые будут стимулировать развитие овощеводства и выращивания фруктов. "Мы уже провели оценку инструментов, которые будут нацелены на увеличение производства плодов и ягод", - сказал он.

"Динамика показывает, что в течение ближайших нескольких лет обеспечение продовольственной безопасности ЕАЭС еще улучшится", - подчеркнул руководитель департамента.

Армен Арутюнян напомнил, что Совет ЕЭК недавно утвердил общие принципы и подходы к продовольственной безопасности в ЕАЭС. Принятый документ закрепил намерения государств-членов обеспечивать продбезопасность в ЕАЭС благодаря собственному производству сельскохозяйственной продукции и продовольствия, реализации потенциала взаимной торговли, снижению зависимости от импорта материально-технических ресурсов из третьих стран для агропромышленного комплекса.

Руководитель департамента также отметил: за прошедший год ЕЭК проделала огромную работу, чтобы снизить влияние пандемии коронавируса на сельскохозяйственный сектор. "Успешно была проделана работа с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности наших стран, мы сейчас работаем в направлении повышения эффективности, устойчивости этого сектора", - заявил он. В частности, принимаются меры для бесперебойной работы в условиях пандемии инфраструктуры по доставке продуктов питания.-0-