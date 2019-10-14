ЕЭК сформирует перечень совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия сформирует перечень совместных проектов стран Евразийского экономического союза в сфере транспорта и инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК рекомендовала государствам - членам ЕАЭС представлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения для формирования перечня совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры, - отметили в пресс-службе. - Перечень будет рассматриваться специальной рабочей группой. Свод значимых интеграционных проектов планируется учитывать при проработке вопроса об их финансировании с участием международных финансовых институтов, включая Евразийский банк развития. Такая работа предусмотрена планом мероприятий (дорожной картой) по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы".-0-