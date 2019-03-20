ЕЭК снизила ввозные пошлины на углеграфитовую продукцию для электролиза алюминия

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) снизила ввозные таможенные пошлины на углеграфитовую продукцию, применяемую для электролиза алюминия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК установила в отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для электролиза алюминия, классифицируемой кодами 8545 19 000 0 и 8545 90 900 0, ставки ввозных таможенных пошлин соответственно в размере 0% и 5% от таможенной стоимости до 30 апреля 2020 года включительно", - отметили в пресс-службе.

В комиссии убеждены, что данная мера таможенно-тарифного регулирования поддержит производителей алюминиевой продукции, которая используется в различных отраслях промышленности (автомобильной, авиакосмической, производстве строительных материалов и др.), а также поможет создать благоприятные условия для развития предприятий по производству алюминия при дефиците союзной углеграфитовой продукции - анодных и катодных блоков.-0-