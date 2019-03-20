ЕЭК снизила ввозные пошлины на углеграфитовую продукцию для электролиза алюминия

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) снизила ввозные таможенные пошлины на углеграфитовую продукцию, применяемую для электролиза алюминия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия ЕЭК установила в отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для электролиза алюминия, классифицируемой кодами 8545 19 000 0 и 8545 90 900 0, ставки ввозных таможенных пошлин соответственно в размере 0% и 5% от таможенной стоимости до 30 апреля 2020 года включительно", - отметили в пресс-службе.
В комиссии убеждены, что данная мера таможенно-тарифного регулирования поддержит производителей алюминиевой продукции, которая используется в различных отраслях промышленности (автомобильной, авиакосмической, производстве строительных материалов и др.), а также поможет создать благоприятные условия для развития предприятий по производству алюминия при дефиците союзной углеграфитовой продукции - анодных и катодных блоков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3894 BYN
|2.387 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.104 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2756 BYN
|3.271 BYN
|3.28 BYN