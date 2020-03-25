ЕЭК снизит ввозные пошлины на продовольствие и лекарства

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия в ближайшее время намерена из-за ситуации с распространением коронавируса снизить ввозные пошлины на продукты питания, лекарства и детские товары. При этом отмена российских контрсанкций в отношении западного продовольствия не обсуждается. Об этом по итогам состоявшегося сегодня внеочередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии сообщил журналистам член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Совета ЕЭК прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

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