ЕЭК создала оперативную группу на случай форс-мажора на рынке продовольствия

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла распоряжение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими, - пояснили в ЕЭК. - При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли".

"Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В рабочую группу вошли представители министерств государств - членов ЕАЭС и ЕЭК, в компетенции которых вопросы развития аграрного рынка.-0-