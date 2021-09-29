ЕЭК: создание в ЕАЭС общих рынков нефти и газа повысит доступность энергоресурсов

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание в Евразийском экономическом союзе общих рынков нефти и газа позволит повысить доступность энергоресурсов для населения и субъектов хозяйствования. Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос, как создание общих рынков скажется на тарифах на энергоносители для населения стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов должны заработать до 1 января 2025 года. Главы государств ЕАЭС уже утвердили концепции и программы формирования общих рынков.

"По всем трем рынкам запланировано использование механизмов биржевой торговли, по-нашему, это обеспечит прозрачность ценообразования. Также мы рассчитываем, что работа общих рынков позволит стабилизировать стоимость и повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов стран союза и населения", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-