ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают дискуссию о необходимости ввести маркировку молочных товаров

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза продолжают дискуссию о необходимости ввести маркировку молочных товаров, окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос о маркировке молочной продукции в ЕАЭС достаточно острый, он неоднократно рассматривался на площадке ЕЭК, - сказала Ия Малкина. - Безусловно, есть разные точки зрения. Вместе с тем мы должны исходить из того, что на сегодня соглашение о маркировке товаров подписано в рамках ЕАЭС. И что касается непосредственно маркировки молочной продукции, мы также планируем, что этот вопрос будет внимательно рассмотрен в ближайшее время на очередном заседании Совета ЕЭК".

Ия Малкина отметила: ЕЭК исходит из того, что государства - члены союза должны самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории, уведомляя об этом Комиссию. "Должны быть четко при этом определены конкретные этапы запрета на оборот немаркированной продукции, что позволит участникам рынка подготовить свои бизнес-процессы к введению маркировки", - указала она.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК обратила внимание на определенные положительные моменты от введения такого рода контроля за оборотом товаров. "Прежде всего, это защита прав потребителей, которая позволит минимизировать серый оборот, увеличить количество качественной, безопасной продукции, - подчеркнула она. - Это преимущество и для бизнеса: оптимизация бизнес-процессов, в том числе документооборота, ускорение и упрощение взаимодействия с государством, повышение конкурентоспособности прежде всего добросовестных производителей продукции. Также нам необходимо говорить о том, что маркировка товаров позволит уполномоченным органам получать достоверную информацию о каждой единице товара благодаря внесению сведений в информационною систему".

"Что касается решения о маркировке молочной продукции, это вопрос дискуссионный, который в настоящее время активно обсуждается на площадке ЕЭК, и мы надеемся, что в ближайшее время будет получен окончательный ответ о разрешении этой ситуации", - добавила Ия Малкина.-0-