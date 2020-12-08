ЕЭК упростила процедуры ввоза в Беларусь для 17 групп товаров

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на территорию Беларуси путем сокращения перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов таких товаров. Эти изменения Коллегия ЕЭК внесла в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к продукции, подлежащей ветеринарному контролю (надзору), сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых мед, прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые добавки, переработанная продукция с содержанием компонентов животного происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтическая продукция, удобрения животного происхождения", - рассказали в пресс-службе.

"Эти изменения позволят упростить торговые процедуры при торговле подконтрольными товарами с третьими странами, унифицировать порядок применения ветеринарных мер уполномоченными органами государств ЕАЭС и актуализировать единые ветеринарные требования", - добавили в ЕЭК.-0-