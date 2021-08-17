ЕЭК установила для Беларуси тарифную квоту на ввоз 20 тыс. т свинины и 10,9 тыс. т мяса птицы 

17 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2022 год, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.





"В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК определяет тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.





Согласно прогнозу, в будущем году в ЕАЭС ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере: для мяса крупного рогатого скота - 237,4 тыс. т, свинины - 34,9 тыс. т, мяса птицы - 281,3 тыс. т и молочной сыворотки - 0,5 тыс. т.





"Для Казахстана и России тарифные квоты на 2022 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов", - подчеркнули в торговом блоке ЕЭК.





Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 5 тыс. т для Армении, 21 тыс. т для Казахстана, 5 тыс. т для Кыргызстана и 570 тыс. т для России. По свинине квоты будут распределены в следующих объемах: 7,5 тыс. т для Армении, 20 тыс. т для Беларусь и 4,5 тыс. т для Кыргызстана.





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"Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 44 тыс. т для Армении, 10,9 тыс. т для Беларуси, 140 тыс. т для Казахстана, 58 тыс. т для Кыргызстан и 364 тыс. т для России. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 0,5 тыс. т и России в объеме 15 тыс. т", - добавили в ЕЭК.-0-