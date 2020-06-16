ЕЭК установила особый режим вывоза семян подсолнечника из ЕАЭС

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить до 31 августа 2020 года особый режим вывоза семян подсолнечника с территории Евразийского экономического союза, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"В настоящее время в отношении данной продукции действует запрет на экспорт, который ограничен сроком 30 июня 2020 года, - напомнил представитель ЕЭК.- После этого до 31 августа будет работать разрешительный порядок".

"Установление особого режима вызвано повышенным спросом на мировом рынке продовольствия, связанным с формированием запасов многими странами для достижения продовольственной безопасности на фоне коронавируса, - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - До уборки урожая в союзе необходимо обеспечить семенами подсолнечника внутренний рынок, предупредив образование возможного дефицита".

Учитывая большой объем мощностей по производству подсолнечного масла, который был создан в государствах - членах ЕАЭС в последние годы, в ЕЭК не видят опасностей затоваривания или формирования чрезмерно низких цен на продукцию со стороны потребителей сырья. "А принимая во внимание тот факт, что РФ является одним из крупнейших экспортеров на указанном рынке, то мера способна дополнительно простимулировать переработку семян подсолнечника на таможенной территории союза с последующей продажей в дальнее зарубежье уже готовых товаров", - добавили в ЕЭК.-0-