ЕЭК утвердила новый механизм превентивного контроля за правилами конкуренции в ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил новый механизм превентивного контроля за соблюдением правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь идет о порядке вынесения предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках союза, - сказала Ия Малкина. - Комиссия стремится к тому, чтобы не работать с последствиями, а создать систему управления рисками и не допустить нарушений правил конкуренции".

В соответствии с принятым документом, получить предостережение может не только должностное лицо хозяйствующего субъекта. Основанием станет публичное заявление о планируемом деянии, которое может привести к нарушению общих правил конкуренции. К публичным относятся заявления, адресованные неопределенному кругу лиц, сделанные в том числе на конференциях, опубликованные в средствах массовой информации или интернете и т.д.

"На практике этот механизм будет действовать так: блок ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию в течение 10 рабочих дней со дня получения информации проверяет ее и готовит заключение о необходимости (или отсутствии необходимости) вынесения предостережения и непосредственно сам проект, - пояснила Ия Малкина. - Документ рассматривает член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК и принимает одно из решений: о вынесении предостережения; об отсутствии необходимости вынесения предостережения; о необходимости доработки вопроса. Предостережение направляется должностному или физическому лицу и размещается на официальном сайте ЕАЭС".-0-