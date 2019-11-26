ЕЭК утвердила стандарты на минеральные удобрения

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень стандартов на минеральные удобрения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Приняты перечни стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к минеральным удобрениям" в целях выполнения его требований, а также проведения исследований и измерений при оценке соответствия продукции им", - отметили в пресс-службе.

Межгосударственные стандарты, национальные (государственные) стандарты государств - членов ЕАЭС, включенные в перечни, в основном являются идентичными международным и европейским стандартам или модифицированными по отношению к ним.-0-