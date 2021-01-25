ЕЭК возбудила дело в отношении производителя контактных линз

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Соответствующее решение принято в ЕЭК на заседании комиссии по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon, - проинформировали в пресс-службе. - По итогам завершившегося в конце прошлого года расследования на рынке медицинских изделий антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в государствах - членах Евразийского экономического союза".

Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.

"Проведение очередного заседания комиссии запланировано во второй половине февраля этого года", - добавили в ЕЭК.

Alcon - международная медицинская компания, специализирующаяся на производстве контактных линз и продуктов ухода за глазами со штаб-квартирой в США.-0-