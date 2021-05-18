ЕЭК временно обнулила ввозную пошлину на отдельные виды трикотажного полотна

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение обнулить пошлины на ввоз на территорию Евразийского экономического союза отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания шириной более 30 см, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Данная мера будет действовать на временной основе по 31 декабря 2021 года. "Рассматриваемые полотна используются швейными предприятиями государств - членов союза главным образом для выпуска корсетной продукции. Наибольшие объемы импорта приходятся на Беларусь и Кыргызстан", - пояснил Алексей Ашихмин.

Производство полотен с требуемыми характеристиками в ЕАЭС в настоящее время отсутствует, однако может быть налажено в России. "В период действия нулевой пошлины заинтересованные производители и потребители продолжат взаимодействие в части согласования технологических требований к трикотажным полотнам и проведения испытаний опытных образцов в целях организации производства на территории ЕАЭС. Предприятия Беларуси и Кыргызстана уже подтвердили свою заинтересованность в приобретении соответствующей продукции", - отметил представитель торгового блока ЕЭК.

В настоящее время пошлина на данную продукцию составляет 3%.-0-