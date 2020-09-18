ЕЭК ввела на год ввозную пошлину на полимеры этилена низкой плотности

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить сроком на один год ввозную таможенную пошлину на полимеры этилена низкой плотности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК поддержал инициативное предложение России о выделении в единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов полимеров этилена в первичных формах, не производимых на территории ЕАЭС, а также полимеров этилена низкой плотности, которые производятся в достаточном количестве, - проинформировали в пресс-службе. - В отношении первой категории товаров ставка импортной пошлины сохранится на нулевом уровне, а в отношении второй уровень тарифной защиты повысится до 6,5% сроком на один год. Размер временной ставки пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении полимеров этилена низкой плотности ограничен максимально возможным в соответствии с тарифными обязательствами России и Казахстана в рамках ВТО уровнем связывания".

"Принятое решение направлено на создание благоприятных условий для развития производства полимеров этилена низкой плотности и увеличения доли потребления на внутреннем рынке товаров, произведенных предприятиями ЕАЭС, а также на содействие импортозамещению", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Полимеры этилена низкой плотности широко используются в производстве как готовых товаров (различных видов пленки, пакетов-вкладышей, емкостей общего назначения, геомембран, смесей и композиционных материалов), так и для получения литьевых изделий. Доля стоимости полимеров этилена низкой плотности в себестоимости конечных изделий составляет, в зависимости от вида продукции, от 5-30% (многослойные пленки) до 40-87% (стрейч-пленка, емкости, компаунды).-0-