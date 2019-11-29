ЕФСР ожидает отчет об итогах реализации программы с Беларусью до 31 декабря

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский фонд стабилизации и развития ожидает заключительный отчет об итогах реализации программы с Беларусью до 31 декабря. Об этом сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков, передает корреспондент БЕЛТА.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Беларусь предоставит заключительный отчет об итогах реализации программы до 31 декабря 2019 года. Аудированный отчет о движении денежных средств ЕФСР ожидает в первом квартале 2020 года. "После чего на рассмотрение Совета Фонда будет вынесен заключительный отчет по программе", - рассказал Андрей Широков.

Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси уменьшилась до $2 млрд. До завершения срока доступности средств финансового кредита 30 июня 2019 года Беларусь получила шесть из семи траншей на общую сумму $1,8 млрд.-0-