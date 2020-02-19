Египет планирует модернизировать 4,5 тыс. предприятий, к работам могут привлечь и Беларусь

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона может принять участие в модернизации египетских предприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах президентских президентских переговоров в Каире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашими партнерами подготовлен перечень из более чем 4,5 тыс. предприятий, которые они планируют модернизировать. Они хотели бы, чтобы мы тоже активно работали с этими предприятиями", - рассказал Владимир Макей.

Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин подтвердил, что у египетской стороны действительно есть планы модернизировать свои предприятия. По его словам, это шанс для отечественного станкостроения. В то же время он заметил, что белорусские предприятия не смогут охватить все эти объекты, но даже участие в 10-15% от их количества будет хорошим результатом.

Павел Утюпин также рассказал, что стороны намерены расширять степень локализации на совместных производствах в Египте до 40-45%. Это позволит выйти на рынки третьих стран. Одномоментно это сделать нельзя, но у предприятий уже есть соответствующие планы.

Кроме того, белорусские предприятия теперь смогут участвовать в большем количестве тендеров в Египте. "К сожалению, по некоторым тендерам в предыдущее время обязательным условием было производство техники в определенных странах. Беларусь не входила в эти категории, что не давало возможность заявиться на тендер и предложить свою продукцию. Сейчас этот вопрос решен", - заявил министр.-0-

"Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия "Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром", - рассказал Александр Лукашенко.