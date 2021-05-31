Египет заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет заинтересован в организации промышленной кооперации с Беларусью. Об этом сказал сегодня журналистам генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат Алаа Эзз на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пытаемся продвигать трехстороннее сотрудничество, потому что нет смысла напрямую осуществлять поставки белорусских товаров в страны Африки, поскольку это достаточно затратно. Предлагаем следующую схему: мы собираем, например, белорусские тракторы в Египте, затем из Египта поставляем их другим странам Африки. У нас есть определенные зоны свободной торговли, а это снимает некоторые тарифные барьеры. Таким образом все выигрывают, ведь у Беларуси будет расти экспорт и у Египта. Мы именно с такими ожиданиями приехали на форум, в нем принимает участие около 35 египетских компаний, и мы надеемся, что сможем продвинуть эту схему для всеобщего блага", - отметил Алаа Эзз.

Он озвучил еще два перспективных направления для сотрудничества.

"Первый - это вакцина от коронавируса белорусского производства, второй - электробус, который выпускает Беларусь. Это могут быть очень перспективные направления для сотрудничества", - подчеркнул он. Также генеральный секретарь высказал мнение, что хорошие политические отношения между двумя странами позволят и далее развивать выгодные бизнес-отношения.

В эти дни в Минске проходит второй Белорусско-Африканский экономический форум. С белорусской стороны в форуме принимают участие представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других сфер деятельности. Всего более 170 предприятий.

С африканской стороны присутствуют заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат. Всего на форум прибыли представители 14 африканских стран.-0-