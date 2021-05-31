Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки - Борисевич

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь комплексно и системно выстраивает отношения с государствами Африки, активно работает на рынках африканского континента. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич сегодня на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Отрадно осознавать, что данная диалоговая площадка становится традиционной. Чем больше мы общаемся, тем ближе и понятнее становимся друг для друга. Этот подход полностью соответствует стремлению нашей страны к комплексному и системному выстраиванию отношений с государствами Африки, активной работе на рынках государств африканского континента", - отметил заместитель министра иностранных дел.

По его словам, несмотря на многочисленные вызовы, стоящие перед Африкой, экономики стран континента динамично развиваются. "Африканские государства играют все более значимую роль в международных делах и глобальных производственных и торговых цепочках. Начата реализация амбициозного Африканского континентального соглашения о свободной торговле". Кроме того, дан старт Стратегии развития Африки до 2063 года.

Заместитель главы МИД уверен, что их реализация позволит задействовать огромный потенциал африканских стран.-0-

Фото Павла Орловского