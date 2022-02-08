Экономический эффект от внедрения рацпредложений на БЖД в 2021 году превысил Br5,3 млн

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организациях Белорусской железной дороги в 2021 году было внедрено 425 рационализаторских предложений. В результате их использования получен экономический эффект в размере более Br5,3 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие почти 570 новаторов Белорусской железной дороги. Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и многое другое", - рассказали в пресс-центре.

По информации БЖД, лучшие результаты рационализаторской деятельности традиционно продемонстрировали работники Барановичского отделения, где подано и внедрено 77 рацпредложений, в результате чего получен экономический эффект в размере Br2,6 млн. В лидерах по результатам 2021 года также Минское отделение БЖД. Здесь подано и внедрено 40 рацпредложений, экономический эффект от которых составил более Br1 млн. В тройке лучших и Витебское отделение белорусской магистрали, где было подано и внедрено 102 рацпредложения, экономический эффект - почти Br520 тыс.

Как подчеркнули в пресс-центре, развитию технического творчества на Белорусской железной дороге и его стимулированию способствует ежегодное проведение профильных конкурсов.-0-