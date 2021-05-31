Экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом - эксперт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический форум позволит усилить связи между Беларусью и Африканским континентом. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Мануэль Жозе Гонсалвеш на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы были очень рады получить приглашение на этот форум. Я уверен, что эта встреча поможет не только обсудить экономические интересы, но и усилить связи между Беларусью и Африканским континентом. Это мероприятие является важным механизмом для продвижения общих преимуществ экономической дипломатии. Африка всегда нуждается в новых знаниях и контактах, чтобы использовать тот потенциал, которым она обладает, а также для того, чтобы выходить на новые рынки и налаживать партнерские отношения в дипломатической сфере и в бизнесе", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что научно-технологический потенциал Беларуси, который активно выражен в сельскохозяйственной сфере, представляет возможности для продвижения взаимовыгодного сотрудничества с Мозамбиком. "Мы уделяем особое внимание отношениям с Беларусью и пытаемся усиливать наши связи, обмениваться опытом и активно работать в разных секторах экономики", - сказал Мануэль Жозе Гонсалвеш.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Уганда в Беларуси Джонсон Агара Олва в свою очередь отметил: "Год назад проведение такого мероприятия было невозможным из-за пандемии, но, несмотря на то, что и сейчас не так просто организовать такое мероприятие, мы сегодня смогли собраться. Это позволит нам обсудить взаимовыгодные проекты". Африка и Беларусь имеют очень хорошие отношения, которые нужно развивать, ведь это платформа для сотрудничества, считает дипломат.

В эти дни в Минске проходит второй Белорусско-Африканский экономический форум. С белорусской стороны в форуме принимают участие представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других сфер деятельности. Всего более 170 предприятий.

С африканской стороны присутствуют заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат. Всего на форум прибыли представители 14 африканских стран.-0-

Фото Павла Орловского