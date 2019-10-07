Экс-президент Хорватии: белорусская IT-сфера - пример не только для Европы, но и всего мира

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт развития IT-сферы - это пример не только для Европы, но и всего мира. Такое мнение высказал журналистам экс-президент Хорватии Степан Месич на бизнес-встрече в Национальном центре маркетинга МИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень впечатлен тем примером, который увидел в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с фирмами в Беларуси", - отметил Степан Месич, говоря о своих впечатлениях от посещения Парка высоких технологий.

Хорватская делегация, которая находится в эти дни в Минске, будет изучать возможности сотрудничества с Беларусью, в том числе в IT-сфере. "Нам интересны темы развития наших стран, как нам сотрудничать и развивать экономику", - добавил он.

В программе визита экс-президента Хорватии также участие в форуме "Минского диалога". "В своей речи я буду говорить о безопасности в Европе и мире и сегодняшних проблемах. Ожидаю, что на форуме будут затронуты темы, которые меня интересуют. Мир сегодня очень неспокойный, многие вещи навязываются, есть санкции", - сказал Степан Месич.-0-