Эксперт: проблема голода библейского масштаба не в дефиците продуктов, а в последствиях карантина

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с продовольствием в мире в целом хорошая, проблема - в последствиях карантина из-за COVID-19. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок во время очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность".

"Прошлогоднего урожая, основных продуктов питания более чем достаточно. Проблема в другом - в логистике, в социально-экономических последствиях от карантинных ограничительных мер", - считает эксперт. В качестве примера он привел мировой рынок кофе. "Колумбия, Бразилия - две из четырех ведущих стран, которые поставляют кофе на мировой рынок. Из-за коронавируса, ограничений там не хватает рабочих рук. Люди не могут туда добраться. Соответственно некому собирать урожай кофе. Это приведет к тому, что будет дефицит на рынке, цены вырастут, он дестабилизируется. Трудности связаны не только с тем, как собрать урожай, но и кому и как его продать, как доставить", - добавил аналитик БИСИ.

Как отмечалось во время заседания "Экспертной среды", еще до пандемии коронавируса, когда экономика работала в штатном режиме, в мире насчитывалось более 820 млн голодающих. В 2020 году эта цифра растет, уверенно приближаясь к миллиарду. В связи с этим в апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета безопасности организации, призвал не допустить голода библейского масштаба. "Если воспользоваться терминологией ООН, то мировой сельскохозяйственный, продовольственный рынок продолжает испытывать разного рода библейские казни. Как и раньше, саранча уничтожает посевы в 23 странах Ближнего Востока и Африки. Климатические перепады, изменения, межгосударственные конфликты за ресурсы, - перечислил он. - В принципе, со всем этим человечество не первый раз сталкивается и борется по мере сил. Но сейчас накладывается фактор коронавируса".

Антон Дударенок отметил, что сложности касаются в первую очередь стран Азии, Африки, Латинской Америки. "Здесь ситуация складывается достаточно серьезная. В соответствии с докладом ООН о влиянии коронавируса на экономику развивающихся стран, Латинская Америка, Африка, Азия и Ближний Восток столкнутся с проблемой экономической рецессии, когда им будет нечем отдавать долги. Отсюда возникнут проблемы голода. По оценкам, к 821 млн голодающих в мире прибавится миллионов 130", - констатировал аналитик БИСИ.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность" - смотрите здесь.