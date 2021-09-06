Эксперт: запуск реальной экономической интеграции даст мощный экономический эффект Союзному государству

6 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные интеграционные программы, подписание которых ожидается в ближайшее время между Беларусью и Россией, позволят укрепить экономический суверенитет всего Союзного государства и его стран-участниц. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА главный редактор аналитического портала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин.

"Подписание союзных программ поможет укрепить экономический суверенитет Союзного государства, - сказал Вячеслав Сутырин. - Прежде всего речь идет о гармонизации законодательства, налогового и таможенного администрирования, норм и стандартов отраслевого регулирования. Следует учесть, что хозяйственные комплексы двух стран тесно связаны. Более 50% ВВП Беларуси формируется за счет кооперации с Россией, более 60% предприятий включены в кооперационные цепочки. Беларусь в 2020 году вошла в тройку крупнейших торговых партнеров России. Поэтому запуск реальной экономической интеграции приведет к росту взаимных инвестиций и торговли, даст мощный экономический эффект".

Эксперт считает важным в условиях западных санкций принять все межправительственные соглашения до конца этого года, чтобы не потерять время. "В условиях нарастающего санкционного давления Запада первостепенной задачей становится укрепление экономического суверенитета Союзного государства, - отметил он. - На практике это означает формирование устойчивого суверенного контура торгово-экономических связей России и Беларуси, неуязвимого для вмешательства извне. Конечно, стопроцентной защищенности добиваться слишком дорого и нецелесообразно. Но обеспечить общую систему взаиморасчетов, налогов, снизить зависимость от офшорных схем в ИТ-секторе - по силам уже в ближайшее время. Принятие программ создаст условия для формирования общей российско-белорусской контрсанкционной политики, включающей единый перечень "санкционных" товаров, чтобы закрыть все форточки и тропы для обхода ограничений и одновременно ускорить совместное импортозамещение".

"Действуя только в такой коллективной логике, Россия и Беларусь смогут защититься от санкций, не допустив разрыва кооперационных цепочек и падения уровня жизни граждан", - подчеркнул Вячеслав Сутырин.-0-