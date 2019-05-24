Эксперты Беларуси и Польши обсудят в Минске 30 мая сбор и переработку отходов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-польский семинар по организации сбора отходов производства и потребления, их переработки и использования пройдет в Минске 30 мая, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел.

На мероприятии выступят как белорусские, так и зарубежные эксперты, представители профильных министерств двух стран, а также деловых кругов. Будет представлена Национальная стратегия обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, технологии для обеспечения экологической безопасности страны, а также польский опыт в этой сфере.

Эксперты рассмотрят возможные направления двустороннего сотрудничества и реализации инвестиционных проектов. Пройдут переговоры в формате B2B ("бизнес для бизнеса").

Соорганизаторами семинара выступают посольство Польши в Беларуси и ассоциация "Белэкоресурсы". Мероприятие состоится также при содействии департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Польши, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства Польши и международной юридической компании "Арцингер и партнеры".-0-