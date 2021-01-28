Эксперты оценили гидроэнергетический потенциал малых и средних рек Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты оценили гидроэнергетический потенциал средних и малых рек Беларуси, сообщил начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Владимир Корнеев во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Наш институт в 2016-2020 годах провел масштабное исследование по переоценке гидроэнергетического потенциала средних и малых рек Беларуси, являющихся перспективными для размещения гидроэлектростанций. Исследования проводились по бассейнам Западной Двины, Днепра, Припяти, Немана и Западного Буга. В результате было определено 1170 перспективных площадок для размещения установок на 267 средних и малых реках Беларуси", - рассказал Владимир Корнеев. Работы выполнялись в соответствии с государственной научно-технической программой "Природопользование и экологические риски" на 2016-2020 годы.

Исследование показало, что расчетный гидроэнергетический потенциал средних и малых рек составляет суммарно 294,3 МВт. С учетом уже размещенных и планируемых к размещению ГЭС на больших реках (Немане, Западной Двине и Днепре) такой потенциал всех рек Беларуси - 441 МВт. "Это почти в два раза меньше, чем было определено по результатам исследований в начале 1960-х годов. По данным того времени, потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляла 850 МВт. Отличия связаны с тем, что мы учли влияние изменений климата на сток рек и исключили из рассмотрения особо охраняемые природные территории и те площадки, где из-за размещения ГЭС может быть оказано негативное воздействие на окружающую среду", - пояснил начальник отдела.

Наиболее перспективным для создания ГЭС является бассейн Западной Двины, верхняя часть бассейна Днепра и нижняя часть бассейна Немана. Как отметил представитель института, данные территории отличаются благоприятным рельефом и хорошей водообеспеченностью.

По материалам исследований в конце 2020 года издана монография "Гидроэнергетический потенциал средних и малых рек Беларуси".-0-

Все материалы круглого стола здесь