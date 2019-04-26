Экспорт белорусских компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в I квартале вырос на 25%

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в первом квартале 2019 года в целом по Беларуси вырос на 25%. Об этом рассказала заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко на заседании коллегии Минсвязи, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Позитивные тенденции в январе-марте отмечены также в развитии внутреннего рынка. Например, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет в целом по Беларуси достигло 3,21 млн, а число абонентов IPTV увеличилось на 68 тыс. и составило 2,04 млн. На 137,6 тыс. возросло количество потребителей, подключенных к IMS-платформе, и составило 3,10 млн. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, возросло на 133 тыс. и составило 2,33 млн.

Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE по итогам первого квартала составил 75,7%. Данной технологией активно пользуются более 3 млн жителей страны.

В первом квартале 2019 года завершено первичное наполнение Национального портала открытых данных наборами открытых данных государственных органов. Проводятся организационные работы по обеспечению его функционирования на базе Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), а также формируются необходимые для этого нормативные правовые условия.

Также на заседании коллегии обсуждалась реализация мероприятий, предусмотренных программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, программой деятельности правительства на 2016-2020 годы и Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.-0-