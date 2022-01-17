17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских сыров в январе - ноябре вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

"За 11 месяцев 2021 года на экспорт поставлено 230,5 тыс. т белорусских сыров на сумму $976 млн, темп роста к аналогичному периоду 2020 года составил 110,4% в натуральном и 111,7% в стоимостном выражении соответственно. В январе - ноябре география экспорта сыров насчитывала 26 стран. Основной объем экспортировался в страны СНГ (включая Россию)", - рассказали в пресс-службе.

Доля России в экспорте белорусских сыров составила 93,4% ($911,9 млн, или 109,4% к уровню января - ноября 2020 года). В иные страны СНГ поставлено 15 тыс. т сыров на сумму $62,7 млн (124,6% и 124,3% к уровню аналогичного периода прошлого года соответственно). Увеличились поставки в Казахстан на 18,5% (до $25,3 млн), в Украину на 36,6% (до $26,3 млн), в Кыргызстан в 2,9 раза (до $2,8 млн), в Узбекистан на 67,5% (до $2,9 млн), в Молдову и Азербайджан на 44,2% и 44,1% (до $2 млн).

В страны Азии и Океании поставлено 224,8 т сыров на сумму $984,5 тыс., что в 2,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. Основные объемы поставок пришлись на Монголию и Грузию. Кроме того, сыры поставлялись в Иорданию, Японию, Сингапур, Китай и Малайзию. В 2021 году начаты поставки сыров в Афганистан.

В страны Америки и Карибского бассейна поставлено 86,6 т сыров на $452,5 тыс., что также превышает уровень прошлого года более чем в 2 раза. Увеличился экспорт сыров в США до $429,8 тыс. (в 2,5 раза выше аналогичного периода 2020 года). Выполнены пробные поставки в Антигуа и Барбуду.-0-