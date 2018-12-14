Экспорт белорусских товаров в Бразилию в январе-сентябре возрос на 23,5%

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Бразилию за январь-сентябрь 2018 года возрос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский сообщил в интервью журналу "Конъюнктура рынков" , информирует БЕЛТА.

"За девять месяцев текущего года белорусский экспорт в Бразилию составил $438,6 млн против $355,2 млн за аналогичный период прошлого года, темп роста был равен 123,5%. Без учета поставок продукции нефтегазового сектора и удобрений темп роста экспорта составил 180,9%. В целом динамика нас устраивает, но стоимостный объем экспорта может быть, безусловно, гораздо больше", - сказал дипломат.

В белорусском экспорте превалируют калийные удобрения, за счет чего обеспечивается положительное для Беларуси сальдо. "За девять месяцев текущего года Бразилия получила 1,46 млн т белорусского хлористого калия, что несколько меньше показателей 2017 года. В то же время увеличение рыночных цен на удобрения позволило добиться темпа роста стоимостного объема экспорта, равного почти 123%", - привел Александр Церковский статистические данные.

По его словам, в 2018 году товарная номенклатура белорусского экспорта в Бразилию существенно не изменилась. Ее основу составляют калийные и азотные удобрения, продукция нефтехимии и металлургии, текстиль, а также продукция машиностроения и приборостроения.

"Безусловно, хотелось бы видеть на полках бразильских магазинов наши замечательные продукты питания, косметические средства, одежду, а на полях и участках горнодобычи - тракторы и карьерные самосвалы. По большому счету на рынке Бразилии могли бы быть представлены многие белорусские товары, но для этого их производителям необходимо выдержать серьезную конкуренцию", - заметил посол.

Экономическое партнерство между странами может расшириться с открытием сборочного производства белорусских тракторов в штате Гояс. Соответствующий меморандум о намерениях стороны подписали в конце ноября 2017 года. "Власти штата ведут поиск коммерческого партнера с бразильской стороны для реализации проекта. Поэтому пока давать прогноз относительно ввода в эксплуатацию такого производства преждевременно", - добавил Александр Церковский.-0-