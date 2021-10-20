20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до $4 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на полях экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт молочной продукции в 2020 году составил $2,4 млрд. "Сейчас уже хороший темп задали, думаю, что в этом году добавим больше чем на $100 млн экспортной выручки в молочной категории товаров", - добавил Алексей Богданов.

По его словам, к 2025 году планируется увеличить производство молока до 9,2 млн т. "С учетом того, что мы полностью обеспечиваем внутренний рынок, весь дополнительный объем производства молока будет направлен на экспорт. Мы планируем, что в 2025 году объем поставок превысит $3 млрд, а к 2030 году он дойдет до $4 млрд", - отметил замминистра.

По итогам восьми месяцев экспорт белорусской молочной продукции вырос на 6,4%. "Причем развиваются все рынки. Например, несмотря на все сложности, мы увеличили объем поставок молочной продукции в РФ на 1,6%. Но основным драйвером является азиатский регион, мы видим там большие перспективы. Очень бурно развивается экспорт на китайский рынок: объем вырос на 87%. Развиваются поставки в КНР различных категорий товаров. Традиционно хорошо представлено сухое, обезжиренное молоко, сыворотка наша очень ценится. Но мы делаем упор на то, чтобы увеличивать объем поставок цельномолочной продукции, стерилизованного молока, сыров, творога, масла", - подчеркнул Алексей Богданов.

По его словам, в Беларуси бурно развивается производство сыров. Продвижение этой продукции на внешние рынки - одна из важнейших задач для товаропроизводителей. "Причем необходимо не просто торговать товаром, который кто-то другой будет дофасовывать, а ставить линии по фасовке, продвигать национальные бренды и двигать наш сырный продукт на полки магазинов. Причем с точки зрения работы на дальних рынках необходимо увеличивать объем производства твердых и супертвердых сыров, которые имеют длительные сроки хранения", - обратил внимание замминистра.-0-